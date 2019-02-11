2019-02-11T14:34:33+03:00
Происшествия

Директор тамбовской УК получил 4 года колонии за мошенничество

Мужчина присвоил 7 миллионов рублей, принадлежавших жителям и ресурсопоставщикам
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбове вынесли приговор учредителю и гендиректору управляющей компании «Коммунально-Строительный Сервис Плюс». Мужчину признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения в особо крупном размере.

- В суде установлено, что с 2013 года по май 2016 года, в отсутствие договора с ресурсоснабжающими организациями, компания осуществляла сбор денежных средств за коммунальные платежи с жителей домов, расположенных на ул. Мичуринская и ул. Ореховая города Тамбова, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Полученные от граждан денежные средства за оплату коммунальных услуг злоумышленник тратил по собственному усмотрению, прикладывая к документам финансово – хозяйственной деятельности фиктивные квитанции о приобретении товарно-материальных ценностей.

В результате аферы ресурсопоставщикам коммунальных услуг и жителям причинен материальный ущерб на общую сумму более 7 миллионов рублей. Суд приговорил мужчину к 4 годам лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии общего режима. Кроме того с осужденного в пользу потерпевших взыскали больше 6 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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