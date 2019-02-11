В Тамбовской области вооруженные битой и ножом парни устроили драку у магазина

11 Февр. 14:06 2019-02-11T14:06:35+03:00

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При патрулировании территории поселка Первомайский сотрудники ППС Михаил Гуркин и Андрей Очеров получили сообщение из дежурной части полиции о драке у магазина на улице Вокзальной. Стражи порядка отправились на место происшествия, туда же прибыли и сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии.

Полицейские и росгвардейцы разняли участников драки, изъяв у них бейсбольную биту и нож. Для оказания медицинской помощи одному из парней была вызвана скорая, затем его отвезли в больницу. Второго молодого человека доставили в отдел внутренних дел.

- По предварительной информации, конфликт произошел у магазина по реализации аппаратов сотовой связи, его причина устанавливается сотрудниками полиции. После установления всех обстоятельств происшествия будет принято процессуальное решение, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU