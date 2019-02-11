2019-02-11T13:35:08+03:00
Происшествия

У тамбовчанки украли более 120 тысяч рублей с банковской карты

Женщина назвала персональные данные телефонной мошеннице
Ксения АЛЕШИНА
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В Тамбове 64-летняя женщина, разместившая на «Авито» объявление о сдаче в аренду жилья, стала жертвой мошенницы. 10 февраля ей на телефон позвонила потенциальная нанимательница. Она стала расспрашивать у нее подробности о квартире и после заявила, что готова перевести предоплату за год.

Мошенница попросила пенсионерку сообщить ей персональные данные банковской карты. Тамбвочанка не раздумывая назвала код доступа и стала ждать перевода денег. В итоге вместо обещанного задатка она лишилась 127 тысяч рублей. Номер, с которого ей звонили, был отключен. Женщина поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

- В настоящее время проводится комплекс мероприятий по раскрытию данного преступления. Сотрудники полиции еще раз обращаются к жителям Тамбова и области с просьбой быть бдительными и не поддаваться на различного рода провокационные звонки в форме компенсации пенсий, быстрой и выгодной покупки недвижимости или транспорта, разблокирования карт, помощи родственникам, попавшим в трудную ситуацию, и так далее. Помните, за каждым из этих звонков стоит мошенник, и, сообщив незнакомцам реквизиты своих карт, вы сами даете им доступ к своим сбережениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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