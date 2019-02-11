2019-02-11T12:16:29+03:00
Звезды

Тамбовчане услышат самбу, джаз и танго в исполнении классической гитары

В ТГМПИ - новый проект
Ирина БУРЯКОВА
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В ТГМПИ имени Рахманинова стартует новый проект - «Зимняя гитарная школа». Мастер-классы, лекции, общение с ведущими российскими мастерами музыкальной педагогики и исполнительства на классической гитаре и, конечно же, вечерние концерты будут проходить в Тамбове с 11 по 13 февраля.

- Главный инициатор проекта - Роман Зорькин - гитарист, имя которого уже давно известно на музыкальных просторах Тамбовщины. Солист Московской областной филармонии, лауреат всероссийских и международных конкурсов, артист компаний «Ямаха» и «Даддарио» ведет активную концертно-конкурсную деятельность, а также преподает класс гитары в Тамбовском государственном музыкально-педагогическом институте и в Московском областном базовом музыкальном колледже. Студенты класса Романа Александровича выступят 11 февраля с программой под названием «Классическая гитара - движение вперёд!», - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

Сам виртуоз шестиструнной гитары даст сольный концерт 12 февраля. В этот вечер будут звучать классические произведения для гитары, русский фолк, бразильская самба, джаз, танго.

13 февраля Рахманиновский зал приглашает на концерт «Сюита для троих». Камерная музыка в формате гитарного трио. В Тамбове классический гитарный ансамбль из трех исполнителей выступит впервые. В составе трио - Виктория Налетова, Дмитрий Бородаев и Роман Зорькин.

Начало концертов - в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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