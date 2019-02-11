2019-02-11T13:06:26+03:00
Общество

«Спасибо от Сбербанка» и «РЖД» дают возможность обменивать бонусы СПАСИБО на баллы «РЖД Бонус»

Сделать это можно в мобильном приложении «Спасибо от Сбербанка»
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Все пользователи, которые одновременно являются участниками программ «РЖД Бонус» и «Спасибо от Сбербанка», получат возможность обменивать бонусы СПАСИБО на баллы РЖД по курсу 1 балл за 1 бонус СПАСИБО. Минимальная сумма конвертации — 1 бонус СПАСИБО.

Как рассказал генеральный директор оператора программы «Спасибо от Сбербанка» Андрей Писарев, новый сервис особенно понравится тем клиентам Сберюанка, кто предпочитает путешествовать на поездах. Теперь участник программы «Спасибо от Сбербанка» может очень просто обменять бонусы СПАСИБО на баллы «РЖД Бонус», чтобы полностью или частично возместить стоимость билета на поезд.

Чтобы совершить обмен, необходимо авторизоваться в приложении ПАО Сбербанк «Спасибо от Сбербанка», выбрать раздел «Путешествия», «РЖД Бонус». Далее достаточно указать сумму бонусов для списания и идентификатор участника программы «РЖД Бонус». Зачисление баллов в программу «РЖД Бонус» происходит, в среднем, в течение 1-3 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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