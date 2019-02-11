Посетительница тамбовской колонии принесла на свидание с мужем наркотики

11 Февр. 11:31 2019-02-11T11:31:37+03:00

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Посетительница колонии №4 приехала на долговременное свидание с мужем, который отбывает здесь наказание, с незаконным «подарком».

- При личном досмотре женщины сотрудники исправительного учреждения обнаружили и изъяли у нее полимерный сверток с белым порошком и прессованными брикетами темно-коричневого цвета, - рассказали в пресс-службе УФСИН по тамбовской области. - Согласно заключению экспертизы, это были амфетамин массой 8,31 грамма и гашиш весом 8,28 грамма. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU