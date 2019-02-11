2019-02-11T10:15:42+03:00
Происшествия

В Тамбове после ДТП на Астраханской двум пассажирам потребовалась медицинская помощь

В аварии участвовали три машины
Ксения АЛЕШИНА
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Пострадавшим оказали помощь на месте происшествияПострадавшим оказали помощь на месте происшествияФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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ДТП произошло 10 февраля в половину седьмого вечера на улице Астраханской в районе дома №162 города Тамбова. Автомобиль «Citroen», за рулем которого находился 21-летний молодой человек, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с «Lada Kalina». Отечественной легковушкой управлял 24-летний водитель.

От удара автомобиль «Lada Kalina» отбросило на «Lada Priora», под управлением 33-летнего мужчины. Как сообщили в УГИБДД по Тамбовской области, телесные повреждения получил 33-летний пассажир автомобиля «Lada Priora» и 24-летний пассажир автомобиля «Lada Kalina». Пострадавшим оказали скорую медицинскую помощь на месте происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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