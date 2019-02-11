2019-02-11T10:01:10+03:00
Происшествия

В Тамбове в тройной аварии пострадали пять человек

Среди травмированных восьмилетняя девочка
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В аварии пострадали пять человекВ аварии пострадали пять человекФото: Пресс-служба УГИБДД по Тамбовской области
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10 февраля примерно в 12 часов 20 минут на улице Пролетарской около дома №2 «Г» города Тамбова, 36-летний водитель автомобиля «Nissan Almera», столкнулся с автомобилем «Daewoo», которым управлял 43-летний мужчина. От столкновения автомобиль «Daewoo» развернуло на 90 градусов, в результате он врезался в автомобиль «Volkswagen Polo» под управлением 31-летнего мужчины, который ехал позади «Daewoo».

- В результате аварии травмы получили пассажиры автомобиля «Nissan Almera», 34-летняя женщина, 42-летний мужчина и восьмилетняя девочка, а так же водитель и пассажирка автомобиля «Daewoo», 50-летняя женщин, - рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тамбовской области. - Пострадавших доставили в городскую клиническую больницу имени Архиепископа Луки города Тамбова и в Детскую областную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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