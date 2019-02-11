2019-02-11T09:39:29+03:00
Происшествия

В тамбовской аптеке орудовал мошенник

Аферист расплатился за лекарства книжной закладкой
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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Днем 7 февраля следственно-оперативная группа полиции Кирсановского района выехала на сообщение о совершении мошенничества в одном из аптечных пунктов Кирсанова. Полицейские опросили работника аптечного пункта и установили, что несколько минут назад мужчина расплатится за приобретенные медикаменты книжной закладкой с имитацией 5-тысячной купюры. Женщина не сразу рассмотрела банкноту и отсчитала сдачу. Только после ухода клиента она проверила полученную банкноту и поняла, что это книжная закладка.

Со слов провизора составили приблизительное описание внешности мужчины, который расплатился закладкой, и начали его поиски. Полицейские опросили работников близлежащих магазинов и торговых павильонов, изучили ближайшие камеры видеонаблюдения. В итоге у сотрудников уголовного розыска появилась информация, что к преступлению может быть причастен 31-летний местный житель. Его задержали и доставили в отдел полиции, где мужчина признался в мошенничестве. Обманутый провизор аптечного пункта его опознала.

- В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». У мужчины была изъята часть похищенных денег. В соответствии с законодательством ему грозит до двух лет лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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