Старейшему подводнику страны из Тамбова исполнилось 105 лет

СЕГОДНЯ 12:23 2019-02-10T12:24:06+03:00

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Сегодня свой день рождения отмечает капитан первого ранга, ветеран Великой Отечественной войны, старейший подводник России Юлий Ксюнин. Этому удивительному человеку, пережившему две революции и три войны, исполнилось 105 лет.

Юлий Ксюнин родился в 1914 году. Учался в Сибирском механико-машиностроительном институте и высшем военно-морском инженерном училище в Ленинграде. Окончив вуз в звании воентехника первого ранга, Юлий Ксюнин отправился на Тихоокеанский флот.

На восточной границе Юлий Порфирьевич принимал участие в разгроме японцев в августе 1945 года. После войны служил в штабе Тихоокеанского флота, возглавлял сначала Приморскую, а затем Красноярскую краевые организации ДОСФЛОТ.

После демобилизации поселился в Тамбове. Почти 40 лет был преподавателем в вузах и автотранспортном техникуме. Состоял в Советском комитете ветеранов войны, восемь лет возглавлял Тамбовскую городскую организацию ветеранов войны. Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды, орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью «За боевые заслуги». В 2006 году опубликовал книгу «Записки подводника».

Главными в жизни ветеран-подводник считает простые вещи: любить свою профессию и быть полезным людям.

ИСТОЧНИК KP.RU