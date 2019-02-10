Известный тамбовский ансамбль «Ивушка» выступит в Кремле

СЕГОДНЯ 12:11 2019-02-10T12:12:45+03:00

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Знаменитый ансамбль песни и танца Тамбовской области «Ивушка» выступит на главной сцене страны. 24 марта в Государственном Кремлевском Дворце пройдет III Всероссийский фестиваль народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!». В нем примут участие лучшие государственные академические коллективы страны.

Фестиваль направлен на объединение народов России, возрождение и популяризацию национальной культуры, обмен культурным профессиональным опытом. На фестивале каждый коллектив-участник представит помимо своих популярных композиций, еще и новую композицию, которая создается специально для «Танцуй и пой, моя Россия!».

СПРАВКА:

Тамбовская «Ивушка» - один из самых известных российских коллективов. За пределами страны ансамбль нашел поклонников более чем в 25 странах. В репертуаре коллектива около 50 танцев, десятки хоровых и оркестровых произведений.

ИСТОЧНИК KP.RU