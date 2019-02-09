2019-02-09T14:28:25+03:00
Происшествия

Тамбовская пенсионерка пойдет под суд за прописку двух гастарбайтеров

69-летней женщине грозит три года колонии
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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7 февраля в ОМВД по Тамбовскому району поступила информация о выявленном факте фиктивной постановки на миграционный учет двух иностранных граждан. В ходе проведенных мероприятий участковый уполномоченный полиции совместно с сотрудниками подразделения по вопросам миграции установил, что 11 января в деревне Красненькая на улице Совхозной в своем доме 69-летняя зарегистрировала двух уроженцев Ближнего зарубежья. Нарушительница дала признательные показания. При опросе она призналась, что оформила подложные документы, зная о том, что это незаконно. Сотрудники миграционного подразделения задокументировали нарушение законодательства. Хозяйка, заранее не рассчитывала реально сдавать жилплощадь, но взяла плату с «квартирантов» за оформление документов.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела статье 322.3 УК РФ "Фиктивная постановка на миграционный учет иностранного гражданина по месту пребывания", - рассказали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. – За это нарушителю грозит штраф до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до трех лет.

Полиция просит всех жителей области, которые имеют сведения о нарушениях миграционного законодательства, сообщать об этих фактах по «телефону доверия»: 79-09-54.

ИСТОЧНИК KP.RU

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