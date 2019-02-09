Тамбовчане выбирают территории для благоустройства

СЕГОДНЯ 13:50 2019-02-09T13:50:08+03:00

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Жители Мичуринска в скором времени выберут территории, на которых в этом году будет проведено благоустройство в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

На сегодняшний день в городе определили 5 общественных пространств — лидеров опроса. Это набережная (1027 голосов), территория в районе дома №52 по ул. Заречной (561 голосов), «Парк Победы» в районе дома №38 по ул. 7 Ноября в Кочетовке-5 (196 голосов), парк в пределах улиц Социалистической и Коммунистической Кочетовки (187 голосов) и парк в районе домов №№7,31 по ул. Студенческой в учхозе «Комсомолец» (123 голоса). Всего поступило более 2000 заявок.

До 22 февраля в Мичуринске разработают, обсудят и утвердят с жителями дизайн-проекты 5 территорий. А 28 февраля в ходе рейтингового голосования мичуринцы выберут одну или две территории из сформированного перечня. Выразить свое мнение жители смогут, придя на участок для голосования.

- Комиссия утвердила 12 адресов участков, которые для удобства горожан разместятся в разных районах города, - рассказали в администрации города Мичуринска. – Горожан ждут в учреждениях расположенных на ул. Советской, 351 и 262, Липецком шоссе, 26а и 66, ул. Лермонтова, 1, ул. Лаврова, 98, ул. Кооперативной, 71, ул. Автозаводской, 3а, в микрорайоне Кочетовка на ул. Социалистической, 2 и ул. 7 Ноября, ул. Мичурина, 30 и учхозе «Комсомолец» на ул. Дубровского, 2.

ИСТОЧНИК KP.RU