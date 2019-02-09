2019-02-09T13:21:44+03:00
Общество

У нелегальных торговцев Тамбова планируют отбирать продукты

Штрафы на нарушителей не действуют
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В администрации города Тамбова обсуждали методы борьбы с нелегальной торговлей. До сих пор продавцов на стихийных рынках лишь штрафовали, но это не помогло.

- Администрацией города проводится систематическая работа по ликвидации стихийных рынков и несанкционированных торговых объектов, - объясняют в мэрии. - В прошлом году ликвидирована уличная торговля на улицах Чичерина, Базарной /Интернациональной, на Красноармейской площади, на улице Рылеева. Проводились рейдовые мероприятия с участием УМВД, УФСБ по Тамбовской области, управлением ветеринарии и Роспотребнадзора. Оформлено 441 протоколов об административном нарушении, сумма штрафов составила 275000 рублей. Управлением ветеринарии в течение прошлого года составлено 30 протоколов об административных правонарушениях, в том числе и за реализацию продукции без проведения ветеринарно-санитарной экспертизы и без ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих их безопасность.

Теперь к нелегальным торговцам, которые неоднократно становились нарушителями, собираются применять более жесткие меры – конфискацию товара.

Как говорят в администрации, пока в городе такая практика не применялась, но федеральным законодательством подобные меры воздействия допустимы. В частности, постановлением Правительства Российской Федерации от 19.11.2003 г. № 694 утверждено Положение о сдаче для реализации или уничтожения изъятых вещей, явившихся орудиями совершения или предметами административного правонарушения, подвергающихся быстрой порче.

ИСТОЧНИК KP.RU

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