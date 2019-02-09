Самым аварийным участком Тамбовщины стал перекресток улиц Советской и Чичканова

СЕГОДНЯ 13:01 2019-02-09T13:01:58+03:00

Изменить размер текста: A A

В УГИБДД по Тамбовской области составили рейтинг самых опасных участков дорог.

- В городах региона по итогам 2018 года сформировалось 25 (+38,9%) мест концентрации ДТП, что почти на 40% больше, чем годом ранее, - сообщили в региональном УГИБДД. – Большая часть - 20 таких точек находится в Тамбове, ранее их было 16, остальные 5 – в Мичуринске, Котовске и Рассказово.

Самыми опасными участками дорог, по данным полицейских стали:

ул.Советская-Чичканова,

ул.Советская-Московская,

ул.Советская190,

ул.Советская -Гоголя,

ул.Советская, в районе ТЦ Ашан,

ул.Советская-Интернациональная,

Б.Энтузиастов, в районе ТЦ Карнавал,

ул.Мичуринская, 128В,

ул.Мичуринская-Подгорная,

ул.К.Маркса-Чичканова,

ул.К.Маркса - Куйбышева,

ул.К.Маркса-Мичуринская,

ул.Чичерина-Ореховая,

ул.Астраханская-Южная,

Рассказовское ш. - Ст.Разина,

Рассказовское ш. 1,

ул.Бастионная-Весенняя,

ул.Гагарина-пер. Новорубежный,

ул.Гиляровского-Хлеборобная,

ул.Гагарина-К.Московского,

ул.Гагарина-Гастелло,

ул.Агапкина-Рылеева.

По 2 очага зарегистрированы в.городах Мичуринске (Липецкое шоссе, 73, ул.Красная-Паврова) и Котовске (ул.Кирова-проспект Труда, ул.Октябрьская- проспект Труда), а также в Рассказово – очаг на ул.Советской, 20

ИСТОЧНИК KP.RU