Самым аварийным участком Тамбовщины стал перекресток улиц Советской и Чичканова
В УГИБДД по Тамбовской области составили рейтинг самых опасных участков дорог.
- В городах региона по итогам 2018 года сформировалось 25 (+38,9%) мест концентрации ДТП, что почти на 40% больше, чем годом ранее, - сообщили в региональном УГИБДД. – Большая часть - 20 таких точек находится в Тамбове, ранее их было 16, остальные 5 – в Мичуринске, Котовске и Рассказово.
Самыми опасными участками дорог, по данным полицейских стали:
ул.Советская-Чичканова,
ул.Советская-Московская,
ул.Советская190,
ул.Советская -Гоголя,
ул.Советская, в районе ТЦ Ашан,
ул.Советская-Интернациональная,
Б.Энтузиастов, в районе ТЦ Карнавал,
ул.Мичуринская, 128В,
ул.Мичуринская-Подгорная,
ул.К.Маркса-Чичканова,
ул.К.Маркса - Куйбышева,
ул.К.Маркса-Мичуринская,
ул.Чичерина-Ореховая,
ул.Астраханская-Южная,
Рассказовское ш. - Ст.Разина,
Рассказовское ш. 1,
ул.Бастионная-Весенняя,
ул.Гагарина-пер. Новорубежный,
ул.Гиляровского-Хлеборобная,
ул.Гагарина-К.Московского,
ул.Гагарина-Гастелло,
ул.Агапкина-Рылеева.
По 2 очага зарегистрированы в.городах Мичуринске (Липецкое шоссе, 73, ул.Красная-Паврова) и Котовске (ул.Кирова-проспект Труда, ул.Октябрьская- проспект Труда), а также в Рассказово – очаг на ул.Советской, 20
ИСТОЧНИК KP.RU