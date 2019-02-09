Экс-глава Никифоровского района стал руководителем Госстройнадзора Тамбовской области

СЕГОДНЯ 10:21 2019-02-09T10:22:06+03:00

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В управлении государственного строительного надзора Тамбовской области произошли кадровые изменения. Как следует из информации, размещенной на официальном сайте регионального Госстройнадзора, исполняющим обязанности руководителя ведомства назначен Александр Русланович Щербаков. Ранее эту должность занимал Виталий Букалин.

Имя Александра Щербакова хорошо известно тамбовчанам. До недавнего времени он являлся руководителем Никифоровского района, где произошел «мусорный» бунт. Местные жители, протестовавшие против размещения на их территории огромной свалки, потребовали его отставки. По словам людей, они больше не могли доверять Щербакову, который, по их мнению, едва не допустил в районе экологическую катастрофу.

О том, что это требование удовлетворено, жителям лично сообщил губернатор области Александр Никитин.

- Муниципальное руководство нанесло непоправимый урон не только своему авторитету, - сказал Александр Никитин. - Это рикошетом отразилось и на мне! 15 января глава администрации Никифоровского района Александр Щербаков написал заявление об увольнении.

31 января депутаты Никифоровского райсовета удовлетворили эту просьбу.

Незадолго до этого, прокуратура Никифоровского района обнаружила нарушение в деятельности руководителя района. Выяснилось, что супруга Александра Щербакова Татьяна является начальником отдела организационной, кадровой работы, взаимодействия с органами местного самоуправления и общественностью районной администрации. На эту долдность ее назначил муж, что недопустимо. Прокуратура потребовала уволить женщину с работы, но судя по информации, размещенной на сайте администрации Никифоровского района, прокурорское предписание выполнено так и не было.

ИСТОЧНИК KP.RU