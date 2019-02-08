На Тамбовщине мужчина пытался поджечь сельский магазин

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-08T17:00:41+03:00

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В дежурную часть полиции 28 января поступило сообщение о попытке поджога магазина в селе Хоботово Мичуринского района. Туда незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Изучив записи с камеры видеонаблюдения, стражи порядка установили причастного к преступлению мужчину. Им оказался постонный покупатель, который несколько раз брал продукты и алкоголь в долг.

Как оказалось, при очередном визите продавщица потребовала от мужчины возврат денег. Он разозлился и ушел домой. Установлено, что ночью он вернулся туда в нетрезвом состоянии с канистрой горючей жидкости и в двух местах облил ею деревянные стены магазина, после чего попытался их поджечь. Правда, ветер и отсыревшая древесина помешали ему осуществить задуманное.

- В ходе оперативно-розыскных действий сотрудники МОМВД России «Мичуринский» опросили родственников подозреваемого, который отсутствовал по месту жительства и выехал в Мичуринск. Там он был задержан сотрудниками уголовного розыска совместно с участковым уполномоченным. Ранее мужчина уже был судим за грабеж, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества». Поджигателю грозит лишение свободы до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU