2019-02-08T16:00:22+03:00
Происшествия

На улице Делегатской в Тамбове оборудовали наркопритон

Полицейские его обнаружили
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбове полицейские задержали двух молодых людей за организацию притона для потребления наркотических средств.

- Установлено, что подозреваемые неоднократно предоставляли помещение квартиры, расположенной в доме на улице Делегатской, посторонним лицам, потребляющим наркотики, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе обыска в квартире были обнаружены наркотики и приспособления для их употребления.

Задержанные дали признательные показания стражам порядка. В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении в отношении злоумышленников уголовного дела.

ИСТОЧНИК KP.RU

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