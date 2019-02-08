На улице Делегатской в Тамбове оборудовали наркопритон
Полицейские его обнаружили
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В Тамбове полицейские задержали двух молодых людей за организацию притона для потребления наркотических средств.
- Установлено, что подозреваемые неоднократно предоставляли помещение квартиры, расположенной в доме на улице Делегатской, посторонним лицам, потребляющим наркотики, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области. - В ходе обыска в квартире были обнаружены наркотики и приспособления для их употребления.
Задержанные дали признательные показания стражам порядка. В настоящее время полицейские решают вопрос о возбуждении в отношении злоумышленников уголовного дела.
ИСТОЧНИК KP.RU