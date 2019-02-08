Безработный тамбовчанин украл детскую коляску и продал ее

СЕГОДНЯ 15:36 2019-02-08T15:36:13+03:00

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В дежурную часть полиции УМВД по г. Тамбову от 22-летнего местного жителя поступило сообщение о краже санок-коляски. На место происшествия на 1-й Школьный проезд незамедлительно выехали полицейские. Стражи порядка выяснили, что детское устройство было оставлено без присмотра, чем и воспользовался вор.

Сотрудники полиции нашли и задержали причастного к краже безработного 25-летнего молодого человека. Похищенную коляску парень продал, а вырученные средства потратил. Как оказалось, ранее он уже имел проблемы с законом.

- В настоящий момент в отношении данного лица ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU