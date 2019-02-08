2019-02-08T15:36:13+03:00
Происшествия

Безработный тамбовчанин украл детскую коляску и продал ее

Деньги мужчина потратил на личные нужды
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В дежурную часть полиции УМВД по г. Тамбову от 22-летнего местного жителя поступило сообщение о краже санок-коляски. На место происшествия на 1-й Школьный проезд незамедлительно выехали полицейские. Стражи порядка выяснили, что детское устройство было оставлено без присмотра, чем и воспользовался вор.

Сотрудники полиции нашли и задержали причастного к краже безработного 25-летнего молодого человека. Похищенную коляску парень продал, а вырученные средства потратил. Как оказалось, ранее он уже имел проблемы с законом.

- В настоящий момент в отношении данного лица ведутся мероприятия по документированию преступной деятельности, возбуждено уголовное дело по части 1статьи 158 УК РФ «Кража», - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Тамбовщине мужчина пытался поджечь сельский магазин
На улице Делегатской в Тамбове оборудовали наркопритон
Родители тамбовских школьников добились, чтобы в Рассказово не закрывали школу
17-летний тамбовчанин убил соседку и поджег ее дом
Две женщины погибли на пожаре в Тамбовской области
Трое 20-летних детей состоятельных родителей грабили тамбовские банкоматы
Многодетная тамбовская семья получила участок в болоте
В центре Тамбова в ДТП пострадали три человека: среди них были дети
В Тамбове на Астраханской иномарка сбила женщину
Тамбовская делегация встанет в ряды «Бессмертного полка» за рубежом
Тамбовчане примут участие в Дне зимних видов спорта
1,5 тысячи тамбовских детей живут в неблагополучных семьях
Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на первенстве России
Стало известно, где в Тамбове появятся скверы "Волонтерский" и "Молодежный"