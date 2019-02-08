Родители тамбовских школьников добились, чтобы в Рассказово не закрывали школу

СЕГОДНЯ 15:11 2019-02-08T15:11:27+03:00

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Родители учеников города Рассказово попали на прием к вице-губернатору Наталье Астафьевой. Напомним, в городе планировали закрыть здание третьего корпуса 3-й школы, а ребята должны были отправиться учится в новое учебное учреждение в трех километрах от микрорайона, где они живут — школу №5. Старому зданию, по данным местных властей, необходим капитальный ремонт, его планировали начать осенью этого года. Родители протестовали против закрытия школы «у дома» и нашли поддержку и региональных властей.

-Раз есть несогласные, школа продолжит работу, - пообещала родителям Наталья Георгиевна. - Первые классы мы, конечно, набирать не будем, но те, кто уже получает там образование, смогут доучиться. У детей есть право выбора: остаться в этой школе или перейти в новую и современную.

ИСТОЧНИК KP.RU