17-летний тамбовчанин убил соседку и поджег ее дом

СЕГОДНЯ 14:14 2019-02-08T14:14:32+03:00

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В СКР по Тамбовской области завершили расследование уголовного дела по обвинению в убийстве и поджоге 17-летнего жителя города Кирсанова.

По версии следствия, преступление молодой человек совершил в ноябре прошлого года. При тушении пожара в одной из квартир дома в городе Кирсанов спасатели обнаружили тело 68-летней хозяйки с явными признаками насильственной смерти, - рассказали в СУ СКР по Тамбовской области.

- По данному факту в Кирсановском МСО СУ СКР по Тамбовской области возбудили и расследовали уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное повреждение чужого имущества). В совершении этих преступлений обвиняется внук соседей потерпевшей.

Как выяснили следователи, 18 ноября молодой человек пришел в гости к своей бабушке, но ее не оказалось дома. Тогда он решил постучаться к соседке, чтобы дождаться прихода родственницы. Пожилая женщина хорошо знала парня, впустила его в дом и угостила кофе. Затем, увидев, что он закурил в комнате, женщина сделала ему замечание. Возмутившись, гость ударил хозяйку квартиры деревянным подлокотником от дивана по голове, а после нанес множественные удары ножом и кухонным топором в разные части тела. Чтобы скрыть следы преступления, парень устроил в квартире пожар и скрылся. Квартира обгорела внутри, повреждена оказалась отделка, двери, системы отопления и водоснабжения. Причиненный ущерб составил 130 тысяч рублей. Но часть предметов огонь не тронул. Среди них оказалась и чашка, из которой предполагаемый убийца пил кофе. На ней остались его отпечатки пальцев. Эти следы, в том числе, помогли следователям установить преступника. Уголовное дело направили в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU