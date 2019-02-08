Две женщины погибли на пожаре в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 13:00 2019-02-08T13:00:26+03:00

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Вечером 7 февраля в селе Семикино Сосновского района Загорелся жилой дом. Как сообщили в СУ СКР по тамбовской области, в огне погибли 54-летняя хозяйка дома, 1964 г.р. и ее 41-летняя знакомая, которая жила в этом же селе. По предварительным данным возгорание произошло из-за замыкания старой электропроводки.

- Точная причина трагедии будет установлена в рамках проверки, которую проводят в Моршанском МСО СУ СК России по Тамбовской области, - сообщили в региональном СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU