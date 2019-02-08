Трое 20-летних детей состоятельных родителей грабили тамбовские банкоматы

СЕГОДНЯ 12:03 2019-02-08T12:06:00+03:00

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В ночь с 5 на 6 февраля трое молодых людей, проживающих в Рязани, решили устроить развлекательную поездку в соседнюю Тамбовскую область. Для передвижения они использовали принадлежащую одному из них дорогостоящую иномарку «Lexus LX». Уже на обратном пути, используя заранее изученный алгоритм, в банкоматах совершили незаконные манипуляции и похитили 55 тысяч рублей.

- При этом они незаконно зачислили на свои банковские карты деньги из трех банкоматов, расположенных на территории райцентра Дмитриевка Никифоровского района и из четырех банкоматов в Мичуринске. Подозреваемые действовали, когда вокруг банкоматов не было пользователей и случайных прохожих, скрывая лица под медицинскими масками, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Один из местных жителей, увидев подозрительные махинации этой троицы, позвонил в полицию. Проверив поступивший сигнал, мичуринские оперативники задержали автомобиль с подозреваемыми.

- При дальнейшем расследовании были установлены личности всех троих молодых людей: одного 21-летнего и двоих 25-летних. В настоящее время они задержаны и дали признательные показания. У них было изъято несколько банковских карт, - отметили в полиции. - Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Санкцией виновным грозит наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей.

Полицейские также устанавливают возможную причастность этих злоумышленников к подобным преступлениям на территории Тамбовской области и других регионов.

- Отметим, что эти молодые люди, имея состоятельных родителей, не нуждались в средствах. Поводом для совершения преступных деяний послужило желание развлечений, - подчеркнули в региональном УМВД.

ИСТОЧНИК KP.RU