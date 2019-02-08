Многодетная тамбовская семья получила участок в болоте

СЕГОДНЯ 11:36 2019-02-08T11:36:07+03:00

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Многодетная тамбовская семья получила под строительство участок по улице Дачной села Куксово наполовину стоящий в болоте. Произошло это в 2014 году. Кроме того, рядом не было ни дороги, ни инженерных коммуникаций. Ошибкой льготников стало оформление участка в собственность без его осмотра. Люди даже не ожидали, что им выдадут непригодный для строительства кусок земли, поэтому лично на место не выезжали.

Про отсутствие коммуникаций им было известно, но семья была уверена, что со временем эта проблема разрешиться. Однако все оказалось не так. До сих пор ни дорог, ни воды, ни света, ни газа рядом с участком нет. А о том, что участок постоянно затапливает, его владельцы узнали, лишь когда вызвали кадастрового инженера, чтобы определить его границы. Оказалось, что вода там стоит по полгода и строиться на нем невозможно. За помощью люди обратились к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области Владимиру Репину.

- В связи с тем, что семья оформила земельный участок в долевую собственность, Уполномоченный рекомендовал обратиться в Тамбовский районный суд с исковым заявлением об отказе от права собственности на земельный участок и восстановлении в списках граждан льготной категории, которым земельные участки предоставляются в собственность бесплатно, - рассказали в аппарате Уполномоченного.

В то же время Владимир Репин запросил информацию по поводу выделения непригодного для использования участка в администрации Тамбовского района. В ответ ему сообщили, что ежегодно во время паводков большая часть села Куксово затапливается, поэтому строить здесь коммуникации и дорогу нельзя. Создавать инфраструктуру позволительно лишь после проведения мероприятий по обеспечению инженерной защиты населенных пунктов и объектов от затопления, подтопления. Но пока этого не сделано. Сейчас исковое заявление многодетной семьи рассматривается в Тамбовском районном суде.

ИСТОЧНИК KP.RU