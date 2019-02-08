В центре Тамбова в ДТП пострадали три человека: среди них были дети

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-08T11:01:58+03:00

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ДТП произошло 7 февраля в 16:40 на улице Интернациональной в районе дома № 36 города Тамбова. «Лада Гранта», за рулем которой находился 32-летний мужчина, при развороте на зеленый сигнал светофора столкнулась со встречным автомобилем «ВАЗ 211140» под управлением 35-летнего водителя.

По информации УГИБДД по Тамбовской области 21-летний пассажир автомобиля «Лада Гранта» с телесными повреждениями был доставлен во вторую городскую больницу имени Архиепископа Луки. В последствие два несовершеннолетних пассажира: 10-летняя девочка и 5-летний мальчик, обратились за медицинской помощью в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU