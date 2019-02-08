Тамбовская делегация встанет в ряды «Бессмертного полка» за рубежом
В Тамбове начали готовиться к акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Она будет проходить не только в России, но и за рубежом. Тамбовская делегация вновь примет участие в шествии в ряде городов Болгарии и Франции.
Как сообщает информационное управление Тамбова, в городской администрации на совещании обсудили вопросы подготовки и проведения различных акций, направленных на укрепление дружественных связей между Тамбовом и зарубежными городами, на пропаганду общечеловеческих ценностей.Было предложено провести конкурс детских рисунков на тему дружбы народов.
В настоящее время администрацией города Тамбова разработана «дорожная карта» мероприятий в рамках акции «Бессмертный полк» за рубежом.
ИСТОЧНИК KP.RU