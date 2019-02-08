Тамбовская делегация встанет в ряды «Бессмертного полка» за рубежом

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-08T10:01:53+03:00

В патриотических мероприятиях, которые проводятся в странах Европы, тамбовчане принимают участие не первый год

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В Тамбове начали готовиться к акции «Бессмертный полк», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне. Она будет проходить не только в России, но и за рубежом. Тамбовская делегация вновь примет участие в шествии в ряде городов Болгарии и Франции.

Как сообщает информационное управление Тамбова, в городской администрации на совещании обсудили вопросы подготовки и проведения различных акций, направленных на укрепление дружественных связей между Тамбовом и зарубежными городами, на пропаганду общечеловеческих ценностей.Было предложено провести конкурс детских рисунков на тему дружбы народов.

В настоящее время администрацией города Тамбова разработана «дорожная карта» мероприятий в рамках акции «Бессмертный полк» за рубежом.

ИСТОЧНИК KP.RU