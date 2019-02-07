1,5 тысячи тамбовских детей живут в неблагополучных семьях

СЕГОДНЯ 17:00 2019-02-07T17:02:54+03:00

Часть из этих мальчишек и девчонок уже сами совершили различные противоправные деяния

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В настоящее время на территории Тамбовской области более 900 семей, в которых проживает около 1,5 тысячи детей, состоит на профилактическом учете. Примерно 30 процентов детей у таких родителей также состоят на учете за совершение административных правонарушений или преступлений.

- За 2018 год было зарегистрировано 27 случаев привлечения родителей к уголовной ответственности за совершение противоправных действий в отношении своих детей. В 9-ти фактах из 27-ми - это случаи жестокого обращения с подростками, - отмечают в пресс-службе УМВД по Тамбовской области. - Если вы знаете о подобных случаях, если ваши соседи совершают противоправные действия в отношении детей, незамедлительно обращайтесь в полицию по телефону 02, либо на телефон доверия 79-09-54.

Отметим, что сотрудники по делам несовершеннолетних регулярно проверяют подучетные семьи. Подобные рейды проводятся с целью профилактики и контроля за неблагополучными родителями и трудными детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU