Тамбовский легкоатлет взял «бронзу» на первенстве России
Никита Ленчиков достойно проявил себя на соревнованиях
Тамбовчанин стал третьим на дистанции 400 метров
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В Волгограде с 30 по 31 января проходило первенство России по легкой атлетике среди юношей и девушек до 18 лет в помещении, где учащийся тамбовской детско-юношеской спортивной школы №1 Никита Ленчиков завоевал золотую медаль. Об этом сообщает информационное управление администрации Тамбова.
Никита стал третьим на дистанции 400 м. Его результат - 49,64 сек. Тамбовчанин обошел своих 22-ух соперников из Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана, Волгоградской области и других регионов.
ИСТОЧНИК KP.RU