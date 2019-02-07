2019-02-07T16:03:47+03:00
Общество

Стало известно, где в Тамбове появятся скверы "Волонтерский" и "Молодежный"

Одно из предложений, внесенных в совет по наименованиям, было отклонено
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской городской думе состоялось очередное заседание совета по рассмотрению предложений о наименовании, переименовании объектов в городе. Первым вопросом повестки стало присвоение общественными территориям Тамбова наименований - сквер "Молодежный" и сквер "Волонтерский". 1-й зам. председателя городского заксобрания Марина Подгорнова пояснила, что в Думу поступило предложение назвать общественные территории областного центра в честь Года волонтера и добровольца.

- На заседании были рассмотрены две территории. Один из земельных участков находится на пересечении улиц Астраханская и Красноармейская. Было предложено назвать его сквер "Молодежный". "Волонтерским" предложили наименовать сквер, расположенный в районе пересечения улиц Лермонтовская и Лагерная. Члены совета единогласно поддержали инициативу, - сообщает пресс-служба гордумы.

Однако не все предложения, поступившие в совет, были согласованы. Так, предложение поступившее от регионального "Поискового движения России" о присвоении одной из вновь образуемых улиц в Тамбове имени народного художника РФ Петра Коростелева - было отклонено.

- Так как Петр Гуревич родился в рабочем поселке Мучкапский, с 1938 года обучался в Пензенском художественном училище, после 1945 года жил и работал в Ленинграде, а трудовой, творческой и иной связи с Тамбовом не имеет, члены совета отклонили данное предложение и рекомендовали инициативной группе обратиться с данным вопросом в адрес главы администрации Мучкапского района, - отметили в заксобрании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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