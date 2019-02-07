2019-02-07T15:33:52+03:00
Общество

Топовые хореографы проведут для тамбовских студентов мастер-класс

В ТГТУ приедут участники телепроекта «Танцы» на ТНТ
Ксения АЛЕШИНА
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Заниматься с ребятами будут Арсений Хорунжий и Виктория СидельниковаЗаниматься с ребятами будут Арсений Хорунжий и Виктория Сидельникова
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Для студентов Тамбовского государственного технического университета 11 февраля устроят мастер-класс от топовых российских хореографов, участников шоу «Танцы» на ТНТ и других известных проектов. Занятия с ними проведут Арсений Хорунжий и Виктория Сидельникова. Им предстоит натаскать ребят-танцоров к предстоящей Студенческой весне.

- Мастер-классы проводятся специально в преддверии XXVIII Фестиваля студенческой самодеятельности «Студенческая весна». Уже совсем скоро начнется активная подготовка к фестивалю. Одной из традиционных номинаций в Студенческой весне являются танцы. Именно поэтому участие в мастер-классах именитых педагогов хореографии поможет участникам Студвесны перенять для себя новый опыт, вдохновиться новыми идеями и лучше подготовиться к фестивалю, - сообщает пресс-служба ТГТУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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