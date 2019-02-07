2019-02-07T15:02:29+03:00
Происшествия

Двое тамбовчан убили бизнесмена и завладели его имуществом

Труп они закопали в лесу
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух местных жителей, обвиняемых в разбойном нападении и убийстве.

Так, по версии следствия, в ноябре 2017 года 31-летний тамбовчанин познакомился с 61-летним мужчиной (владельцем сельскохозяйственной организации в стадии банкротства), у которого позже стал арендовать автомобиль «Газель».

- В ходе общения обвиняемый также узнал, что у пенсионера имеется дорогостоящее производственное оборудование. Затем обвиняемый предложил своему 23-летнему знакомому совершить разбойное нападение на предпринимателя и завладеть его имуществом, чтобы после продать и полученные деньги поделить между собой, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области.

1 декабря 2017 года пенсионер на автомобиле «Шевроле Нива» по просьбе злоумышленников повез их в Сосновский район, якобы присмотреть хвойные деревья для продажи. По пути один из обвиняемых накинул пенсионеру веревку на шею и стал душить, а другой удерживал его, лишая возможности защищаться. Желая скрыть следы преступления, злоумышленники забрали телефон потерпевшего, а его тело закопали в овраге неподалеку от одного из сел Сосновского района.

- Вернувшись в Тамбов, они фактически завладели имуществом на сумму более 3,5 миллионов рублей - принадлежащим фирме потерпевшего автомобилем «Газель», который продолжали использовать, а также производственным оборудованием, которое им так и не удалось продать, - отмечают в следственном управлении. - Автомобиль «Шевроле Нива» после уничтожения идентификационного номера они продали на авторазборку.

Через несколько дней в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении пенсионера обратилась его знакомая. В итоге стражам порядка удалось детально установить обстоятельства исчезновения и гибели мужчины, а также место его захоронения. В феврале прошлого года в 30-градусный мороз тело пенсионера было обнаружено и извлечено из земли.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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