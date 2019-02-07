На Тамбовщине неприятный запах от свинокомплекса устранят за 20 млн рублей

СЕГОДНЯ 14:42 2019-02-07T14:42:40+03:00

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Губернатор Тамбовской области Александр Никитин поручил избавиться от неприятного запаха, который исходит от свинокомплекса в Никифоровском районе. Жители поселка Дмитеривка, в границах которого находится предприятие ООО «Центральное», неоднократно обращались к региональным властям с просьбой решить данную проблему.

По этому поводу 7 февраля в администрации региона состоялось рабочее совещание, где обсуждались мероприятия дорожной карты, направленные на устранение неприятных запахов, возникающих в процессе жизнедеятельности животных, технологии хранения и внесения свиного навоза в почву.

По словам вице-губернатора Сергея Иванова, работа будет проводиться по нескольким направлениям: сепарация, внесение жидкой фракции навоза непосредственно в почву, а также применение бактерий для утилизации навоза. Директор ООО «Центральное» Владимир Фанта заявил, что предприятие готово выделить на эти цели около 20 миллионов рублей.

- В частности, будет приобретена специальная техника для заглубленного (до 30 сантиметров) внесения навоза в почву и запахивание земли. К использованию этого метода на предприятии планируют приступить в апреле-мае текущего года, когда сойдет снег и необходимое оборудование будет закуплено. Особую ставку делают и на применение бактерий – разработка этого метода начнется в ближайшее время. Кроме того, для разделения навоза на жидкую и твердую фракции будет закуплен еще один сепаратор. Его планируют смонтировать к сентябрю, - сообщает пресс-служба администрации Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU