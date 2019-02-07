Безработный тамбовчанин стащил «нелегальное» ружье

СЕГОДНЯ 13:46 2019-02-07T13:46:10+03:00

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6 февраля в полицию Сампурского района поступило сообщение о краже оружия. На место происшествия в деревню Садовая приехала оперативно-следственная группа. Полицейские опросили владелицу домовладения, у которой была совершена кража, криминалисты изъяли следы. Вскоре удалось задержать подозреваемого в краже. Им оказался 33-летний житель села Сампур. Накануне ночью он забрался в сарай, рассчитывая украсть инструменты, найденное там ружье он тоже забрал с собой. Также выяснилось, что сама хозяйка незаконно хранила незарегистрированную двустволку 12 калибра, не имея на то разрешительных документов. Женщина утверждала, что она собиралась добровольно сдать оружие, но не успела это сделать.

- Сотрудники полиции задокументировали сразу два нарушения уголовного законодательства. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 158 УК РФ «Кража» в отношении жителя Сампура, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Тамбовской области. - Домовладелица из деревни Садовая понесет уголовную ответственность, предусмотренную санкцией статьи 222 УК РФ «Незаконное изготовление, приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия и боеприпасов», согласно которой виновный наказывается ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Ружье изъято и направлено на экспертизу.

ИСТОЧНИК KP.RU