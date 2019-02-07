Тамбовская прокуратура закрыла сайты с пропагандой проституции

СЕГОДНЯ 12:47 2019-02-07T12:47:34+03:00

Изменить размер текста: A A

Прокуратура продолжает выявлять сайты и ограничивать доступ к ресурсам, распространяющим информацию, нарушающую права несовершеннолетних на информационную безопасность. Так прокуратура Мордовского района провела мониторинг сети «Интернет», в ходе которого выявила ряд сайтов, на которых размещена информация, пропагандирующая проституцию.

- Возможность свободного получения и использования распространяемой информации нарушает права неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних, на информационную безопасность, - сообщили в прокуратуре Тамбовской области. - Поскольку указатели страниц этих Интернет–сайтов в Единый реестр доменных имен, содержащий информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено, не включены, прокуратура направила в суд административные исковые заявления о признании указанной информации запрещенной к распространению.

Копии вступивших в законную силу решений суда будут направлены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тамбовской области, которая ограничит доступ к указанным сайтам.

ИСТОЧНИК KP.RU