2019-02-07T11:17:08+03:00
Общество

На Тамбовщине выбрали самые безаварийные города и районы

Лучшими стали Пичаевский район и город Кирсанов
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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В Тамбовской области подвели итоги конкурса на лучший, с точки зрения безопасности дорожного движения, город и район. Такое «состязание» среди муниципальных образований области проводится с 2007 года.

По данным администрации Тамбовской области, в 2018 году лучшим по обеспечению безопасности дорожного движения стал Пичаевский район, второе место получил Кирсановский район, третье — Токаревский район. Среди городов самым безопасным признали город Кирсанов, на втором месте расположился город Мичуринск, на третьем — город Рассказово. Областной центр в тройку лидеров не вошел. Победители получат соответствующие дипломы.

- Награждение проведут на расширенном заседании межведомственной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения ив Тамбовской области, - говорится в постановлении администрации региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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