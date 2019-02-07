Два человека пострадали в столкновении «Тойоты» с грузовой «ГАЗелью» на Тамбовщине

СЕГОДНЯ 10:24 2019-02-07T10:30:48+03:00

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За минувшие сутки, 6 февраля, на территории Тамбовской области госавтоинспекторы зафиксировали одно дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Авария произошла в Первомайском районе.

Фото: пресс-служб УГИБДД по Тамбовской области

- В 00 часов 45 минут на 352 километре трассы Р-22 "Каспий" - автомобильная дорога «Дон»-Тамбов-Волгоград-Астрахань - водитель автомобиля «Toyota Camry», 21-летний парень, при обгоне не учел необходимый боковой интервал и допустил столкновение с попутно движущимся автомобилем «ГАЗ-33021» под управлением 60-летнего мужчины, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В результате этой аварии получили ранения водитель «Toyota Camry» и его пассажир - 20-летняя девушка. Их на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в городскую больницу Мичуринска.

Фото: пресс-служб УГИБДД по Тамбовской области

ИСТОЧНИК KP.RU