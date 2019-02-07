Тамбовчанам объяснят, почему выросла плата за «коммуналку»

СЕГОДНЯ 09:46 2019-02-07T09:46:06+03:00

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Платежки, полученные в конце января, шокировали тамбовчан указанными в них к оплате суммами. По сравнению с декабрем они значительно выросли. Проблема, по мнению региональных властей, заключается в том, что людей своевременно «не подготовили» к такому резкому скачку. Это решили исправить уже постфактум. Известно, что губернатор Тамбовщины Александр Никитин раскритиковал все ответственные структуры за халатное отношение к своим обязанностям. Он призвал руководителей управляющих компаний, профильных организаций навести порядок в своей работе и объяснить жителям Тамбова, почему в январских платежках значатся такие суммы.

- Отвечать будете соответственно за все грубейшие нарушения в работе. Там, где необходимо, нужно сделать пересчеты и успокоить людей, - подчеркнул глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Отметим, ошибки, например с двумя строчками за тепло, нет. Дело в том, что из-за роста тарифа с января, одна сумма была начислена за десять дней декабря, другая – за январь. Что касается платы за вывоз мусора, то с 1 января услуга по сбору и вывозу ТКО перешла из состава жилищных услуг в состав коммунальных. В многоквартирных домах Тамбова плата с одного человека составила 116,06 рубля при нормативе накопления 0,2 кубометра. В индивидуальном жилом доме – 133,47 рубля с человека при нормативе накопления 0,23 кубометра.

ИСТОЧНИК KP.RU