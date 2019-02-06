2019-02-06T17:59:58+03:00
Общество

Тамбовские ученики замерзали в школе

Спустя неделю отопление восстановили
Ксения АЛЕШИНА
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Тепло в кабинеты пришло 6 февраляТепло в кабинеты пришло 6 февраляФото: Пресс-служба администрации города Мичуринска
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В школе №17 «Юнармеец», расположенной в учхозе Комсомолец города Мичуринска произошли сбои в системе отопления. Из-за этого в некоторых классах температура воздуха была ниже установленной нормы. В ситуацию по многочисленным жалобам родителей учеников вмешались региональные власти. С прошлой недели там велись работы, которые завершились 5 февраля вечером.

- Результат школьники и педагоги ощутили уже сегодня, 6 февраля. В ночь классы прогрелись. Во всех кабинетах столбик термометра на данный момент достигает 19-21 градуса. Не ниже 19 градусов температура даже в самых холодных помещениях — спортивном зале и кабинете технологии, - прокомментировали в пресс-службе администрации города Мичуринска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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