2019-02-06T16:52:40+03:00
Спорт

Тамбовчанка отправится в Узбекистан на первенство мира по самбо

Такую возможность получила Оксана Кобелева
Ксения АЛЕШИНА
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Оксана Кобелева победила в весовой категории до 52 кг на первенстве России по самбо среди юношей и девушек старшего возрастаОксана Кобелева победила в весовой категории до 52 кг на первенстве России по самбо среди юношей и девушек старшего возраста
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В Москве с 30 января по 2 февраля проходило первенство России по самбо среди юношей и девушек старшего возраста. Воспитанница ДЮСШ №5 города Тамбова Оксана Кобелева одержала победу в весовой категории до 52 кг, обыграв 28 претенденток на медаль. Таким образом, девушка прошла на первенство мира-2019 , которое состоится в Узбекистане. Об этом сообщили в управлении по физической культуре и спорту Тамбовской области.

- Оксана спокойно уверенно отборолась, были именитые соперницы в ее подгруппе, но особых сложностей у нее не возникло. Мы рассчитывали на призовое место, настраивали ее на «тройку». Но сил и подготовки хватило дойти до финала, проявить там характер и выиграть соревнования, очень рад за воспитанницу, она на 100 % выполнила наши установки как тренеров. Оксана идет к своей цели, сейчас вошла в сборную команду России, будет готовиться к первенству мира, - рассказал один из тренеров юной тамбовской спорстменки Сергей Доровских.

Всего же в столицу на соревнования приехали 660 спортсменов из 10 федеральных округов. Как отмечает генеральный секретарь Всероссийской федерации самбо, заслуженный тренер России Роман Болотский, в этом году в первенстве приняло участие рекордное количество регионов.

Фото: Всероссийская федерация самбо

ИСТОЧНИК KP.RU

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