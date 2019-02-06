2019-02-06T16:04:30+03:00
Общество

В Тамбов приедет участник популярного телепроекта «Танцы» на ТНТ

Владислав Ким будет оценивать мастерство местных танцоров
Ксения АЛЕШИНА
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Звезда шоу на ТНТ будет отбирать участников на региональный этап конкурса «Лучший танцор года»Звезда шоу на ТНТ будет отбирать участников на региональный этап конкурса «Лучший танцор года»
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Тамбовчанам выпала возможность пообщаться с участником второго сезона шоу «Танцы» на ТНТ Владиславом Кимом. Артист примет участие в проекте «Диалог на равных», который состоится в рамках регионального этапа отбора конкурса «Лучший танцор года».

- Владислав выступит в роли члена жюри и оценит танцоров Тамбовской области в номинациях: эстрадный танец, современная хореография, хип-хоп, народный танец, народно-стилизованный танец, восточное танцевальное направление и другие, - прокомментировали организаторы.

Отметим, что организатором конкурс-премии «Лучший Танцор года, Тамбов» является «Фонд развития современного кино и искусства «SKEY-FILM», а «Диалог на равных» проводит отдел молодежных программ администрации Тамбовской области.

Встреча с Владиславом Кимом пройдет 9 февраля в 12:00 в Центре развития творчества детей и юношества, расположенного по адресу: город Тамбов, ул. С. Рахманинова, д. 3Б.

ИСТОЧНИК KP.RU

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