2019-02-06T15:06:51+03:00
Спорт

Тамбовский дзюдоист выиграл первенство ЦФО

Виталию Плешакову предстоит защищать честь страны
Ксения АЛЕШИНА
Поделиться:
Тамбовчанин одержал четыре победы из четырехТамбовчанин одержал четыре победы из четырех
Изменить размер текста:

Студент ТГУ им Г.Р. Державина стал победителем первенства Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, который проходил в Орле. Виталий Плешаков выиграл в весовой категории до 100 кг. Воспитанник школы олимпийского резерва одержал четыре победы из четырех. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Всего в соревнованиях приняли участие 216 дзюдоистов. Помимо Виталия Тамбовщину представляли еще восемь человек. Теперь молодой человек будет защищать честь страны на первенстве в Екатеринбурге.

- Я уже давно занимаюсь дзюдо, и сам факт первого места уже не приносит радости. Радость доставило то, что удалось перенести определенные наработки с тренировок на соревновательный уровень и, конечно же, отобраться на первенство страны. О волнении перед будущими соревнованиями говорить рано. Сейчас начался активный период подготовки: тренировки по два раза в день. На волнение и времени нет, - рассказал Виталий Плешаков.

Фото: ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Тамбовчанка отправится в Узбекистан на первенство мира по самбо
В Тамбов приедет участник популярного телепроекта «Танцы» на ТНТ
Трое тамбовчан совершили налет на супермаркет
Тамбовские полицейские задержали преступную группу, причастную к краже и грабежу
Тамбовчанам расскажут, как защититься от коллекторов
Тамбовская девятиклассница забеременела от 31-летнего мужчины
Тамбовчане четыре года добиваются ремонта дома, пострадавшего от взрыва газа
В Тамбовской области водитель иномарки сбил на пешеходном переходе пожилую женщину
В Тамбове легковушка наехала на 17-летнего парня
Почти тонну некачественной молочной продукции обнаружили в Тамбовской области
На Тамбовщине больницу наказали за «сотрудничество» с похоронной компанией
На Тамбовщине росгвардейцы вернули матери пропавшего сына-аутиста
Тамбовская прокуратура требует оборудовать автобусы №45 подъемниками для инвалидов
В Тамбове 12 февраля торжественно откроют памятник погибшим воинам-афганцам
Новая школа в Тамбовской области останется пустой?
17-летний подросток обворовал магазин в Тамбовской области
В Тамбовской области школьников и студентов протестируют на наркотики
Тамбовского должника по алиментам привлекут к уголовной ответственности
Тамбовских студентов всполошил пакет с дезодорантом
В Тамбове из здания ТГУ эвакуировали студентов юрфака
В Тамбове у пьяного пассажира аэропорта нашли марихуану
Тамбовский боксер стал лучшим в России по итогам 2018 года
В Тамбовской области 13-летняя девочка сбежала из дома
В Тамбовской области за неделю грипп подтвердился у 28 человек
В Тамбове столкнулись две легковушки: пострадал один из водителей
В 2018 году число новых бизнесов в России превысило число закрытых на 88%
Жителям Тамбовской области покажут «Неизвестную Германию»
Тамбовчанкам увеличили пособие по беременности и декретные