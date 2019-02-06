Тамбовский дзюдоист выиграл первенство ЦФО

СЕГОДНЯ 15:05 2019-02-06T15:06:51+03:00

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Студент ТГУ им Г.Р. Державина стал победителем первенства Центрального федерального округа по дзюдо среди юниоров и юниорок до 23 лет, который проходил в Орле. Виталий Плешаков выиграл в весовой категории до 100 кг. Воспитанник школы олимпийского резерва одержал четыре победы из четырех. Об этом сообщает пресс-служба университета.

Всего в соревнованиях приняли участие 216 дзюдоистов. Помимо Виталия Тамбовщину представляли еще восемь человек. Теперь молодой человек будет защищать честь страны на первенстве в Екатеринбурге.

- Я уже давно занимаюсь дзюдо, и сам факт первого места уже не приносит радости. Радость доставило то, что удалось перенести определенные наработки с тренировок на соревновательный уровень и, конечно же, отобраться на первенство страны. О волнении перед будущими соревнованиями говорить рано. Сейчас начался активный период подготовки: тренировки по два раза в день. На волнение и времени нет, - рассказал Виталий Плешаков.

Фото: ТГУ им. Г.Р. Державина

ИСТОЧНИК KP.RU