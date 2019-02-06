Трое тамбовчан совершили налет на супермаркет

СЕГОДНЯ 13:38 2019-02-06T13:38:52+03:00

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В Кирсанове сотрудники Росгвардии задержали троих молодых людей, подозреваемых в разбойном нападении на магазин. Известно, что во время несения службы экипажу вневедомственной охраны поступило сообщение о том, что в супермаркете по улице Буденовская города Кирсанов, трое неизвестных похитили продукты. Спустя несколько минут на место происшествия прибыла группа задержания вневедомственной охраны Росгвардии. Как сообщила директор магазина, в помещение ворвались трое пьяных людей. Один из злоумышленников ударил ее ногой в область живота и, похитив продукты питания, выбежал из магазина вместе со своими подельниками. Правоохранители приступили к поискам нападавших. Вскоре на улице Красноармейской гвардейцы задержали троих молодых людей, схожих по приметам.

- 25 и 26-летние молодые люди и их 16-летний товарищ были переданы в межмуниципальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства, сообщили в региональном отделе вневедомственной охраны. - Как выяснилось, один из мужчин ранее уже был судим.

ИСТОЧНИК KP.RU