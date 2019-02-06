2019-02-06T13:02:21+03:00
Происшествия

Тамбовские полицейские задержали преступную группу, причастную к краже и грабежу

Возбуждены уголовные дела
Ирина БУРЯКОВА
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10 сентября прошлого года в Тамбове на улице Советской двое неизвестных подошли к пункту приема металлолома и сдали цветной лом. 34-летний приемщика достал из сумки деньги, чтобы расплатиться, в этот момент один из молодых людей распылил ему в глаза перцовый баллончик. Грабители выхватили сумку с деньгами, в которой на тот момент находилось около 80 тысяч рублей, и скрылись.

Потерпевший сообщил о случившемся в полицию. Сотрудники полиции приступили к оперативно-розыскным мероприятиям. В результате были задержаны двое подозреваемых.

- Данных лиц доставили в отдел полиции для дачи показаний, после опроса выяснилось, что один из задержанных причастен к еще одному преступлению. 12 августа 2018 злоумышленники проникли в гараж, расположенный на улице Московской и совершили кражу четырех колес. Часть похищенного полицейские изъяли, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

Как установили стражи порядка, похищенные деньги в сумме порядка 80 тысяч рублей злоумышленники потратили на себя - покупали одежду, продукты, развлечения и прочее.

По двум фактам преступлений возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ "Кража" и "Грабеж".

ИСТОЧНИК KP.RU

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