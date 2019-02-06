Тамбовчанам расскажут, как защититься от коллекторов

СЕГОДНЯ 12:30 2019-02-06T12:30:08+03:00

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12 февраля 2019 года с 11 до 17 часов в Управлении Федеральной судебных приставов по Тамбовской области будет работать «горячая линия» по вопросам, касающихся работы организаций по возврату просроченной задолженности, также сюда могут обратиться тамбовчане, столкнувшиеся с незаконными действиями коллекторов.

- Жители региона, позвонив на номер «горячей линии»: 8 (4752) 79-73-15 смогут сообщить специалистам управления о незаконной деятельности коллекторов, получить консультацию об алгоритме взаимодействия с ними, а также найти ответы на все вопросы, связанные с защитой прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности, - сообщили в УФССП по Тамбовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU