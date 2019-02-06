2019-02-06T12:00:42+03:00
Происшествия

Тамбовская девятиклассница забеременела от 31-летнего мужчины

Тот после на школьнице женился
Ирина БУРЯКОВА
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В Тамбовской области следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 31-летнего мужчины, вступившего в половую связь со школьницей.

По версии следствия, с сентября прошлого года житель Тамбовщины стал встречаться с 15-летней односельчанкой, которую в один из вечеров пригласил к себе домой, где по обоюдному согласию у них был секс.

Это преступление было выявлено после поступления к следователям сообщения из медицинского учреждения о беременности девушки. К настоящему времени обвиняемый уже зарегистрировал брак с беременной школьницей.

- Уголовное дело направлено в суд, - сообщает пресс-служба СУ СК по Тамбовской области. - Согласно примечанию к статье 134 УК РФ, лицо, впервые совершившее подобное преступление, освобождается судом от наказания, если будет установлено, что оно и совершенное им преступление перестали быть общественно опасными в связи со вступлением в брак с потерпевшей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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