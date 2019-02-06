Тамбовчане четыре года добиваются ремонта дома, пострадавшего от взрыва газа

СЕГОДНЯ 11:29 2019-02-06T11:29:53+03:00

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Жители дома №13 «Б» по улице Клубной города Тамбова почти четыре года добиваются ремонта стены и перекрытия в двух квартирах, которые пострадали от взрыва газа. ЧП произошло еще 1 июля 2015 года. По заключению строительно-технических экспертиз, состояние потолочных перекрытий в квартире №65 и несущей стены квартиры №70 является небезопасным для проживания в квартире и доме. Проводить дорогостоящие работы за свой счет люди отказались и обратились за помощью к Уполномоченному по правам человека в Тамбовской области.

Выяснилось, что администрация города пыталась получить средства на проведение ремонтных работ из резервного фонда области. Однако денег региональные власти не выделили, аргументируя отказ тем, что при взрыве газа не было жертв и режим ЧС не вводился. Кроме того, для получения необходимых средств из резервного фонда нужно представить смету на аварийно-восстановительные работы. Расчет стоимости работ можно провести только после составления проекта, стоимость которого составляет 100 тысяч рублей.

- В ходе рассмотрения обращения жителей, в том числе по итогам совещания, прошедшего с участием представителей администрации города Тамбова, достигнуто понимание о необходимости поиска путей решения проблемы и удовлетворения просьбы заявителей, - пояснили в аппарате Уполномоченного. - По поступившей в адрес Уполномоченного информации, мэрия рассматривает возможность заказа проекта за счет средств бюджета городского округа.

В свою очередь, жители дома решили за свой заказать проведение мониторинга развития трещин в несущих конструкциях стен. Управляющая организация, которая обслуживает проблемный дом, уже заключила договор на работы с ООО «Архградо».

ИСТОЧНИК KP.RU