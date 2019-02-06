В Тамбовской области водитель иномарки сбил на пешеходном переходе пожилую женщину

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-06T11:00:05+03:00

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5 февраля в 18 часов 35 минут на улице Красная площадь в районе дома №1 города Моршанска произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал пешеход.

- Водитель автомобиля «KIA Rio», 68-летний мужчина, на нерегулируемом пешеходном переходе допустил наезд на пешехода - 71-летнюю женщину, - сообщает пресс-служба УМВД по Тамбовской области.

В результате этого наезда пожилую женщину с телесными повреждениями на автомобиле скорой медицинской помощи доставили в Моршанскую центральную районную больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU