В Тамбове легковушка наехала на 17-летнего парня

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-06T10:36:43+03:00

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Авария, в которой пострадал пешеход, произошла в Тамбове 5 февраля в 18 часов 50 минут на ул. Карла Маркса в районе д.254. По данным городского отдела ГИБДД, 22-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по ул. К. Маркса со стороны ул. Пушкарской в сторону ул. Пролетарской наехал на 17-летнего молодого человека, который переходил дорогу в неположенном месте справа налево по ходу движения автомобиля.

17-летний парень отделался ушибами

- После ДТП пешеход самостоятельно обратился за медицинской помощью в травмпункт ГБУЗ «Детская областная клиническая больница», - сообщили в отделе пропаганды УГИБДД по городу Тамбову. - Ему поставили диагноз: ушиб левого плеча, ушиб левого коленного сустава.

ИСТОЧНИК KP.RU