Почти тонну некачественной молочной продукции обнаружили в Тамбовской области

СЕГОДНЯ 10:01 2019-02-06T10:01:59+03:00

Специалисты Роспотребнадзора в постоянном режиме осуществляют контрольно-надзорные мероприятия за производством и оборотом молока и молочной продукции в регионе

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69 партий молочной продукции объемом 952 килограмма было забраковано и снято с реализации управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области в 2018 году. Это продукция, не отвечающая предъявляемым требованиям по результатам лабораторного контроля, с истекшим скоком годности и т.д.

- Удельный вес проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по физико-химическим показателям, составил 21,2%, по показателям фальсификации - 10,6%, - сообщает региональный Роспотребнадзор.

В регионе обнаружены фальсификаты молока, сливочного масла и сыра.

- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей специалистами управления Роспотребнадзора по Тамбовской области к ответственным должностным лицам применялись меры административного воздействия, - отмечают в ведомстве. - В адрес руководителей предприятий направлялись предписания с конкретными предложениями об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.

Ситуация с молочной продукцией остается на контроле Роспотребнадзора.

ИСТОЧНИК KP.RU