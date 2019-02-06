Почти тонну некачественной молочной продукции обнаружили в Тамбовской области
69 партий молочной продукции объемом 952 килограмма было забраковано и снято с реализации управлением Роспотребнадзора по Тамбовской области в 2018 году. Это продукция, не отвечающая предъявляемым требованиям по результатам лабораторного контроля, с истекшим скоком годности и т.д.
- Удельный вес проб молочной продукции, не соответствующей нормативам по физико-химическим показателям, составил 21,2%, по показателям фальсификации - 10,6%, - сообщает региональный Роспотребнадзор.
В регионе обнаружены фальсификаты молока, сливочного масла и сыра.
- По фактам выявленных нарушений санитарного законодательства и законодательства в области защиты прав потребителей специалистами управления Роспотребнадзора по Тамбовской области к ответственным должностным лицам применялись меры административного воздействия, - отмечают в ведомстве. - В адрес руководителей предприятий направлялись предписания с конкретными предложениями об устранении выявленных нарушений в установленные сроки.
Ситуация с молочной продукцией остается на контроле Роспотребнадзора.
ИСТОЧНИК KP.RU