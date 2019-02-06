2019-02-06T09:38:25+03:00
Общество

На Тамбовщине больницу наказали за «сотрудничество» с похоронной компанией

Лечебное учреждение Котовска оштрафовали на 50 тысяч рублей
Татьяна ЧЕРНЫШЕВА
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«Городская клиническая больница города Котовска» исполнила требование региональной антимонопольной службы, которая обвинила лечебное учреждение в сговоре с похоронной компанией АО «ВМК» и потребовала прекратить это нарушение. В наказание больницу наказали штрафом в размере 50 тысяч рублей. Решение, которое УФАС по Тамбовской области вынес еще в 2016 году лечебное учреждение пыталось оспорить во всех вышестоящих инстанциях, но безрезультатно.

- Для исполнения выданного предписания главный врач ТОГБУЗ «Городская клиническая больница города Котовска» издал приказ о недопустимости передачи сотрудниками больницы информации об умерших лицах в АО «ВМК» и необходимости доведения его до сведения всех сотрудников под роспись, - сообщили в УФАС по Тамбовской области. - ТОГБУЗ «Городская клиническая больница города Котовска» также направило в Тамбовское УФАС России платежный документ, подтверждающий оплату штрафа за заключение антиконкурентного соглашения в размере 50 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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